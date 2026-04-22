DETIENEN A UN HOMBRE POR ROBO A MANO ARMADA EN CHACO

En la madrugada del martes, a las 04:10, la Comisaría Quinta Metropolitana llevó a cabo un operativo que resultó en la detención de un individuo sospechoso de haber participado en un robo a mano armada en el barrio San Valentín de Resistencia.

La denuncia fue presentada por una mujer de 56 años, quien relató que el 20 de abril, en horas de la mañana, fue víctima de la sustracción de una mochila que contenía documentación personal. El delito tuvo lugar en las inmediaciones del pasaje Fortín Aguilar y fue llevado a cabo por un hombre que portaba un arma de fuego.

Tras recibir la denuncia, los efectivos policiales comenzaron un proceso de investigación, que incluyó la recolección de material fílmico de cámaras de seguridad en la zona. En este contexto, el hijo de la víctima proporcionó información que fue crucial para identificar al presunto autor del delito.

Con los datos recabados, los investigadores implementaron un operativo cerrojo que permitió localizar al sospechoso en la intersección de calles Chamarrita y Gato, en el barrio Juan Bautista Alberdi. Allí, se detuvo a un hombre de 35 años, quien fue trasladado a la comisaría.

El detenido quedó a disposición de la justicia, mientras que las autoridades continúan con las investigaciones pertinentes para esclarecer todos los detalles del caso. Este tipo de delitos ha generado preocupación en la comunidad, resaltando la importancia de la colaboración ciudadana en la lucha contra la criminalidad.

Las autoridades de Chaco han reiterado su compromiso con la seguridad y han instado a la población a reportar cualquier actividad sospechosa que pueda contribuir a prevenir futuros incidentes relacionados con robos armados.