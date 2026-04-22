CASTELLI: RÁPIDO ACCIONAR POLICIAL TRAS ROBO EN UNA VETERINARIA

Esclarecen hurto en una veterinaria: dos jóvenes detenidos

En la mañana del 22 de abril, alrededor de las 10:30, se registró un hecho de hurto en una veterinaria ubicada en la intersección de avenida San Martín y calle Salta de esta ciudad.

Según informaron trabajadores de una estación de servicio cercana, momentos antes observaron a dos hombres salir del sector de garaje del comercio con una bicicleta tipo mountain bike de color rosado y una mochila negra.

Tras un operativo realizado por personal policial en la zona de avenida Presidente Perón y calle Cichetti, se logró la conducción de dos jóvenes identificados como A.M.R. (23) y C.L. (23), ambos domiciliados en el barrio Nocaayi.

En el procedimiento se secuestraron una bicicleta rodado 29, una mochila negra y varios elementos, entre ellos pares de zapatillas de distintas marcas y colores, además de una remera deportiva.

El propietario del lugar, S.F.J. (75), radicó la denuncia correspondiente, manifestando la sustracción de los objetos desde el interior de su propiedad. Asimismo, indicó que el lugar cuenta con cámaras de seguridad.

La Fiscalía de Investigación Penal N° 2, a cargo del Dr. Geronimo Roggero , tomó intervención en el caso y dispuso la notificación de la aprehensión de los involucrados, así como la recolección de material fílmico y el secuestro de prendas de vestir para la investigación. Posteriormente, los elementos recuperados serán restituidos a su propietario tras su reconocimiento formal.

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