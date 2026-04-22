EMERGENCIA HÍDRICA: CUELLAR PIDIÓ “DEJA LA POLÍTICA DE LADO” Y DEFENDIÓ LA ASISTENCIA PROVINCIAL

El intendente de El Espinillo, Zenón Cuellar (NEPAR), llamó a priorizar la gestión en medio de la crisis hídrica y aseguró que “la respuesta del Gobierno estuvo desde el primer día”. En medio de la emergencia hídrica que golpea a nuestra provincia y tras las críticas de intendentes justicialistas a la gestión provincial, el intendente de El Espinillo, Zenón Cuellar, pidió bajar el tono de la confrontación y enfocarse en la asistencia a las familias afectadas.

“Este no es momento para hacer política. La gente la está pasando mal y lo que necesita son respuestas concretas”, sostuvo Cuellar en declaraciones a este medio.

El jefe comunal remarcó además que El Espinillo mantiene una relación institucional con el Gobierno provincial y recordó que, incluso antes de las inclemencias climáticas registradas en los últimos días, mantuvo reuniones con el gobernador de la provincia del Chaco, Arq. Leandro Zdero, y con el actual ministro de Gobierno, Dr Carim Peche, para abordar distintas cuestiones vinculadas a la localidad.

En ese marco, consideró que “no es bueno utilizar estas catástrofes en pos de profundizar una grieta política, ni es momento para colocarse en esa tesitura cuando los chaqueños y chaqueñas la están pasando tan mal”.

En ese sentido, remarcó que la prioridad debe ser la coordinación entre los distintos niveles del Estado. “Cuando tenés localidades anegadas, vecinos evacuados y pérdidas materiales, no hay lugar para especulaciones. Tenemos que trabajar todos juntos”, señaló.

Cuellar también cuestionó los planteos que apuntan a instalar una lectura política del conflicto en plena emergencia. “No se puede aprovechar una situación así para sacar ventaja. La emergencia no admite ese tipo de conductas”, expresó.

Por último, insistió en que el foco debe mantenerse en la asistencia y la reconstrucción. “Hoy la sociedad espera gestión, responsabilidad y compromiso. Después habrá tiempo para discutir lo que sea necesario, pero ahora la prioridad es la gente”, concluyó.

Finalmente, agradeció la atención del Gobierno Provincial y la solidaridad de la ciudadanía que se han puesto de manifiesto en distintos puntos de la provincia para acompañar a las familias afectadas por el temporal.

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