TERCER DÍA DE INTENSO TRABAJO: EL MUNICIPIO LOGRÓ EVACUAR GRAN PARTE DEL AGUA DE LA CIUDAD

🚧💧 El municipio de Castelli continúa trabajando sin descanso ni tregua frente a la emergencia hídrica que afectó gravemente a la ciudad y zonas aledañas.



🌧️ Luego de las intensas precipitaciones, que provocaron una verdadera catástrofe hídrica, se logró evacuar gran parte del agua acumulada, aunque aún persisten sectores comprometidos.

Municipalidad Juan José Castelli

#intendenciapiosander

Pío Oscar Sander

Ismael Pablo Barnes

Relacionado