Mié. Abr 22nd, 2026

TERCER DÍA DE INTENSO TRABAJO: EL MUNICIPIO LOGRÓ EVACUAR GRAN PARTE DEL AGUA DE LA CIUDAD

por Redaccion J 2 horas atrás

🚧💧 El municipio de Castelli continúa trabajando sin descanso ni tregua frente a la emergencia hídrica que afectó gravemente a la ciudad y zonas aledañas.


🌧️ Luego de las intensas precipitaciones, que provocaron una verdadera catástrofe hídrica, se logró evacuar gran parte del agua acumulada, aunque aún persisten sectores comprometidos.

Municipalidad Juan José Castelli
#intendenciapiosander
Pío Oscar Sander
Ismael Pablo Barnes

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