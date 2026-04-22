TERCER DÍA DE INTENSO TRABAJO: EL MUNICIPIO LOGRÓ EVACUAR GRAN PARTE DEL AGUA DE LA CIUDAD
🚧💧 El municipio de Castelli continúa trabajando sin descanso ni tregua frente a la emergencia hídrica que afectó gravemente a la ciudad y zonas aledañas.
🌧️ Luego de las intensas precipitaciones, que provocaron una verdadera catástrofe hídrica, se logró evacuar gran parte del agua acumulada, aunque aún persisten sectores comprometidos.
Municipalidad Juan José Castelli
#intendenciapiosander
Pío Oscar Sander
Ismael Pablo Barnes