UNIDOS FRENTE A LA EMERGENCIA: EL TRABAJO QUE NO SE DETIENE

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Se redoblan los esfuerzos para drenar el agua en los barrios más afectados



El municipio intensifica las tareas para evacuar el agua acumulada, con la puesta en funcionamiento de una nueva bomba arrocera destinada a acelerar el drenaje en las zonas inundadas.

Si bien los niveles han descendido en gran parte de la localidad, la zona sur continúa siendo la más comprometida. Las precipitaciones, que alcanzaron los 250 milímetros en muy poco tiempo, hacen que el escurrimiento sea un proceso complejo y más lento de lo habitual.

Con un trabajo coordinado y un equipo que no baja los brazos, se avanza en la evacuación de las aguas pluviales. El intendente valoró especialmente el compromiso de los empleados municipales, así como el de secretarios y subsecretarios que estuvieron presentes en el territorio desde el primer momento de la emergencia.

También destacó el gesto solidario de los trabajadores del municipio de La Leonesa, quienes junto al personal de Castelli llevan más de dos días trabajando de manera incansable a la vera de la Ruta 95, operando las bombas arroceras.

Un esfuerzo conjunto que refleja el verdadero espíritu de servicio: hombres que, con las botas puestas y un fuerte sentido de solidaridad, se ponen al frente para ayudar a toda una comunidad.

Municipalidad Juan José Castelli

Pío Oscar Sander

Ismael Pablo Barnes

#intendenciapiosander

#MunicipioDeTodos

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