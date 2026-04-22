DESDE EL MUNICIPIO SE AGRADECE LA COLABORACIÓN DE TODOS LOS CASTELENSES

💙 ¡Gracias, Castelli! 💙

Desde el equipo del Centro Integrador Comunitario (CIC) queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a cada vecino y vecina, y a los comerciantes que se sumaron con sus valiosas donaciones 🙌

En momentos donde la solidaridad es fundamental, nuestra comunidad vuelve a demostrar que juntos podemos llegar a quienes más lo necesitan 🤝✨

Sigamos construyendo entre todos una ciudad más unida y solidaria ❤️

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Municipalidad Juan José Castelli

Pío Oscar Sander

Ismael Pablo Barnes

#intendenciapiosander

#MunicipioDeTodos

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