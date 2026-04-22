DESDE EL MUNICIPIO SE AGRADECE LA COLABORACIÓN DE TODOS LOS CASTELENSES
💙 ¡Gracias, Castelli! 💙
Desde el equipo del Centro Integrador Comunitario (CIC) queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a cada vecino y vecina, y a los comerciantes que se sumaron con sus valiosas donaciones 🙌
En momentos donde la solidaridad es fundamental, nuestra comunidad vuelve a demostrar que juntos podemos llegar a quienes más lo necesitan 🤝✨
Sigamos construyendo entre todos una ciudad más unida y solidaria ❤️
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Municipalidad Juan José Castelli
Pío Oscar Sander
Ismael Pablo Barnes
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#MunicipioDeTodos