Mié. Abr 22nd, 2026

DESDE EL MUNICIPIO SE AGRADECE LA COLABORACIÓN DE TODOS LOS CASTELENSES

por Redaccion J 2 horas atrás

💙 ¡Gracias, Castelli! 💙

Desde el equipo del Centro Integrador Comunitario (CIC) queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a cada vecino y vecina, y a los comerciantes que se sumaron con sus valiosas donaciones 🙌

En momentos donde la solidaridad es fundamental, nuestra comunidad vuelve a demostrar que juntos podemos llegar a quienes más lo necesitan 🤝✨

Sigamos construyendo entre todos una ciudad más unida y solidaria ❤️

#Castelli #Solidaridad #Comunidad #CIC #MunicipioDeTodos
Municipalidad Juan José Castelli
Pío Oscar Sander
Ismael Pablo Barnes
#intendenciapiosander
#MunicipioDeTodos

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