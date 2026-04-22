ESTA TARDE: HABRÁ REDUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POR TAREAS DE MANTENIMIENTO

La empresa Sameep informó que este miércoles se realizarán trabajos de mantenimiento en el sistema de captación de agua cruda del riacho Barranqueras, lo que provocará una reducción en la presión del servicio en distintas localidades del Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR) y zonas del interior provincial.

Las tareas comenzarán a las 17:00 y se estima que se extenderán hasta las 20:00 aproximadamente. Durante ese lapso, quedarán fuera de servicio las Plantas Potabilizadoras N° 2 y 3 debido a intervenciones necesarias en los extremos líquidos de los cuatro equipos de bombeo instalados en la toma de agua.

Desde el organismo explicaron que los trabajos se realizan a raíz de obstrucciones detectadas en los equipos, por lo que resulta indispensable su limpieza y mantenimiento para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. Una vez finalizadas las tareas, el servicio se irá restableciendo de manera paulatina.

El operativo impactará con baja presión en zonas centro, norte y sur de Resistencia, además de sectores de Barranqueras y Puerto Vilelas. También se verán afectadas las localidades de Puerto Tirol, Colonia Popular, Lapachito y La Verde, abastecidas por el Primer Acueducto del Interior.

El gerente de Producción de Sameep, ingeniero Aníbal Aquino, detalló que “los equipos de bombeo deben salir de servicio por seguridad del personal de buzos tácticos pertenecientes al grupo COE de la Policía del Chaco, quienes colaborarán en el operativo”.

Asimismo, explicó que las tareas incluyen “el retroceso de los caudales como primera medida, para luego permitir la intervención de los buzos en la limpieza de los canastos ubicados en el extremo líquido, a una profundidad aproximada de tres metros”.

Relacionado