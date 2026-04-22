CASTELLI: “NUESTRA PRIORIDAD ES LA GENTE, ES UNA LÍNEA MUY CLARA QUE NOS MARCA EL GOBERNADOR” EXPRESÓ RESICO

_A diferencia de otros que opinan, nosotros estamos acá con las patitas en el barro”-señaló el secretario de Asuntos Estratégicos._

Autoridades provinciales se encuentran este miércoles en el barrio Noca’ayi, en Juan J. Castelli, coordinando las acciones de asistencia directa a las familias afectadas por las intensas lluvias que impactaron en distintos puntos del Chaco. Están presentes la secretaria coordinadora de Gabinete, Carolina Meiriño; el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico; Marcelo Barrios, subsecretario de Municipio; el presidente de la Administración Provincial del Agua (APA), Jorge Pilar; junto a Fernando Vogel, referente zonal del programa Ñachec, Vialidad Provincial, entre otros. Durante la recorrida, los funcionarios supervisaron la situación en territorio y avanzaron en la articulación del esquema de asistencia integral que incluye ayuda inmediata, operativos de salud y acciones posteriores para la recuperación de las zonas afectadas. “Estamos trabajando para llegar a cada punto de la ciudad con asistencia. Sabemos que la situación es difícil, pero trabajamos con un plan de abordaje que va desde las zonas más afectadas hacia las menos comprometidas, pero vamos a llegar a todos”, aseguró.

LOS QUE CRITICAN, EL ÚNICO BARRO QUE CONOCEN ES EL DEL DAKAR

Estamos acá presentes, hay algunos diputados e intendentes que incluso opinan, critican o hacen medición muy livianamente, desde una red social o streaming, cuando el único barro que conocen es el del Dakar. Nos gustaría que vengan a acompañarnos, que dejen su comodidad, larguen los teclados y lleguen hasta acá, en las localidades afectadas.

El funcionario remarcó además la importancia de la organización y la articulación entre áreas del Estado para optimizar los recursos disponibles. “Lo fundamental es que la ayuda llegue de manera ordenada y eficiente, entendiendo que, aunque el esfuerzo es grande, la demanda también lo es”, expresó.

Asimismo, adelantó que en los próximos días se reforzarán los operativos sanitarios en los barrios afectados, con especial atención a niños y familias que estuvieron expuestos al agua durante varias horas. Resico también puso el foco en la necesidad de avanzar en soluciones estructurales para evitar que este tipo de situaciones se repitan. “No se trata solo de la emergencia. Hay que trabajar en obras y planificación para mejorar el escurrimiento del agua- explicó.

En esa línea, indicó que equipos técnicos de distintas áreas provinciales, incluyendo Vialidad y APA, se encuentran trabajando desde el inicio del evento climático, garantizando además servicios básicos como energía y asistencia para facilitar el drenaje en zonas críticas. Posteriormente los funcionarios provinciales se trasladan a la zona de El Espinillo.

Por último, el funcionario hizo un llamado a fortalecer el trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado. “Más allá de las diferencias políticas, es momento de estar en territorio y acompañar a la gente. Nosotros vamos a seguir presentes, hoy y en los próximos días, con todo el equipo”, concluyó.

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