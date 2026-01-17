EE.UU. ENVÍA EL GRUPO DE ATAQUE DEL PORTAAVIONES USS ABRAHAM LINCOLN A MEDIO ORIENTE MIENTRAS ESCALA LA CRISIS EN IRÁN

Estados Unidos inició el redespliegue de un grupo de ataque de portaaviones (Carrier Strike Group) desde el Indo-Pacífico hacia Medio Oriente, con el USS Abraham Lincoln como unidad principal. Según información citada por Zona Militar, basada en fuentes del Pentágono y reportes de medios estadounidenses, la fuerza naval se dirige al área de responsabilidad del U.S. Central Command (CENTCOM), que abarca Medio Oriente y regiones adyacentes

Estados Unidos inició el redespliegue de un grupo de ataque de portaaviones (Carrier Strike Group) desde el Indo-Pacífico hacia Medio Oriente, con el USS Abraham Lincoln como unidad principal. Según información citada por Zona Militar, basada en fuentes del Pentágono y reportes de medios estadounidenses, la fuerza naval se dirige al área de responsabilidad del U.S. Central Command (CENTCOM), que abarca Medio Oriente y regiones adyacentes

Relacionado