Qué estados sufren la mayor cantidad de locales cerrados

Aunque la compañía no ha publicado un listado completo de las ubicaciones que cerrarán, algunos reportes señalan que regiones como el Midwest, Texas y California podrían estar entre las más afectadas por el ajuste, debido a la menor afluencia de clientes y la presión económica que enfrentan determinados mercados.

Cada cierre no solo implica la pérdida de un punto de venta para los clientes habituales, sino que también significa un impacto en empleados, proveedores y franquiciados que vienen operando esos locales.