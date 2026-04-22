ALARMA EN LA NBA: VICTOR WEMBANYAMA SUFRIÓ UNA CONMOCIÓN CEREBRAL Y ES DUDA PARA LOS PLAYOFFS
El pivote francés de San Antonio Spurs protagonizó una imagen preocupante tras chocar con un rival y golpear su cabeza contra el parqué.
La NBA se mantiene en vilo tras el dramático episodio que protagonizó Victor Wembanyama durante el segundo partido de la serie de primera ronda de los playoffs. La gran estrella de los San Antonio Spurs debió abandonar el campo de juego este martes tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza que encendió todas las alarmas en la franquicia texana.
Durante el segundo cuarto del encuentro ante Portland Trail Blazers, el pivote francés de 2,24 metros de altura chocó de forma fortuita con Jrue Holiday, perdió la estabilidad y terminó impactando duramente contra el suelo, quedando aturdido y tendido sobre el parqué durante varios segundos.
Tras ser asistido por el cuerpo médico, «Wemby» logró incorporarse por sus propios medios para retirarse hacia los vestuarios, aunque con evidentes signos de malestar. Minutos más tarde, la organización de los Spurs confirmó que el jugador ingresó formalmente en el protocolo de conmoción cerebral de la liga, lo que descartó de inmediato su regreso al partido. En la conferencia de prensa posterior a la derrota de su equipo por 106-103, el entrenador Mitch Johnson ratificó la información y explicó que la salud del deportista es la prioridad absoluta en este momento.
La lesión del francés llega en un momento de brillo personal absoluto, ya que apenas 24 horas antes había sido distinguido oficialmente como el Mejor Defensor del Año de la NBA. Además, Wembanyama venía de una actuación histórica en el inicio de la serie de la Conferencia Oeste, donde anotó 35 puntos para darle el primer punto a San Antonio.
Su ausencia en el cierre del segundo encuentro se sintió con fuerza en el marcador y ahora genera una incertidumbre total de cara al tercer juego, previsto para este viernes en Portland.
De acuerdo a los reglamentos de la NBA para este tipo de cuadros, el pivote deberá guardar reposo absoluto por un mínimo de 48 horas y someterse a una serie de pruebas de esfuerzo graduales sin presentar síntomas antes de recibir el alta competitiva.
Su presencia en los próximos compromisos dependerá estrictamente de la evolución diaria y de los resultados de los estudios neurológicos. Con la serie igualada, los Spurs enfrentan ahora el desafío de viajar a Oregón con la posibilidad latente de perder a su máxima figura en el tramo más decisivo de la temporada.