ADELANTAN CORTES DE TRÁNSITO POR FRANCO COLAPINTO: MAPA DE LAS CALLES Y AVENIDAS CERRADAS DESDE EL 22 DE ABRIL
Franco Colapinto llega a la Ciudad de Buenos Aires con la Fórmula 1. Conocé el mapa completo y todos los horarios de los cortes de tránsito de esta gran semana.
La tan esperada llegada de Franco Colapinto a bordo de un histórico vehículo de la Fórmula 1 generó una inmensa revolución deportiva. Para garantizar el desarrollo seguro de esta imperdible exhibición automovilística internacional, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció un estricto cronograma de restricciones al tránsito vehicular.
El cronograma de cortes por Franco Colapinto en Palermo
La serie de interrupciones para montar el gran circuito en Palermo denominado «Road Show to BA 2026» iniciará a partir de este mismo miércoles y se extenderá progresivamente a lo largo de toda la semana. A continuación, el detalle día por día:
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Miércoles 22 al domingo 26: Desde las 9 de la mañana habrá corte total en la Avenida Iraola, entre Sarmiento e Infanta Isabel, exclusivo para el montaje del escenario principal.
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Jueves 23: A partir de las 22 horas se cortará el contracarril y la bicisenda norte de la Av. del Libertador (entre Bullrich y Casares), el carril sur en ese mismo tramo, y el primer y segundo carril sur desde Av. Sarmiento hasta Casares. Además, se utilizarán carriles para estacionamiento de producción en Av. Colombia y Adolfo Berro.
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Viernes 24: A las 20 horas comenzará la ocupación del carril pegado al Monumento a los Españoles para instalar las gigantescas pantallas LED.
Fin de semana de máxima restricción
El operativo de tránsito se endurecerá notoriamente durante el fin de semana del esperado evento:
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Sábado 25: A partir de las 8 de la mañana habrá corte total en Av. Sarmiento (entre Santa Fe y Figueroa Alcorta). Luego, desde las 16 horas, el corte total afectará a la Av. del Libertador (entre Bullrich y Casares), el cuadrante de Av. Infanta Isabel, Iraola y Pedro Montt, y múltiples calles transversales como Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo, Oro, República de la India, Lafinur, Siria y Ugarteche.
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Domingo 26 (Día de la exhibición): De 7 a 18 horas, el tránsito colapsará con cortes totales en Av. Sarmiento, Av. del Libertador (entre Ugarteche y Salguero), Adolfo Berro, Cerviño, Scalabrini Ortiz y Jerónimo Salguero.
Información clave para el tránsito peatonal
Además de la circulación vehicular, el operativo establece normas muy estrictas para los peatones. El acceso peatonal estará restringido desde la noche del sábado 25, habilitando un sector preferencial exclusivo para los vecinos de la zona (en Libertador, entre Sinclair y Kennedy, y entre República de la India y Siria), quienes deberán acreditar su domicilio mediante el DNI.
Por otro lado, se dispondrá un corredor peatonal seguro con control de seguridad desde la noche del jueves, y las autoridades advirtieron que no se permitirá el acampe en las plazas Sicilia y Seeber, quedando además terminantemente prohibida la venta ambulante en todo el perímetro del espectáculo automovilístico.