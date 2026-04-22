Adelantan cortes de tránsito por Franco Colapinto: mapa de las calles y avenidas cerradas desde el 22 de abril

Sábado 25: A partir de las 8 de la mañana habrá corte total en Av. Sarmiento (entre Santa Fe y Figueroa Alcorta). Luego, desde las 16 horas , el corte total afectará a la Av. del Libertador (entre Bullrich y Casares), el cuadrante de Av. Infanta Isabel, Iraola y Pedro Montt, y múltiples calles transversales como Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo, Oro, República de la India, Lafinur, Siria y Ugarteche.

Domingo 26 (Día de la exhibición): De 7 a 18 horas, el tránsito colapsará con cortes totales en Av. Sarmiento, Av. del Libertador (entre Ugarteche y Salguero), Adolfo Berro, Cerviño, Scalabrini Ortiz y Jerónimo Salguero.

Información clave para el tránsito peatonal

Además de la circulación vehicular, el operativo establece normas muy estrictas para los peatones. El acceso peatonal estará restringido desde la noche del sábado 25, habilitando un sector preferencial exclusivo para los vecinos de la zona (en Libertador, entre Sinclair y Kennedy, y entre República de la India y Siria), quienes deberán acreditar su domicilio mediante el DNI.