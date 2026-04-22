PRESIDENCIA DE LA PLAZA EL CAN “SACHA” DETECTÓ MARIHUANA EN LA MOCHILA DE UN PASAJERO DURANTE UN CONTROL DE COLECTIVOS

En un operativo de control vehicular realizado sobre la Ruta Nacional N° 16, fue interceptado un hombre de 30 años que transportaba más de 100 gramos de marihuana ocultos en su equipaje.

El procedimiento tuvo lugar este miércoles cerca del mediodía, en la intersección de la Ruta 16 y el camino Fortín Aguilar, acceso a Presidencia de la Plaza. Allí, efectivos de la comisaría Presidencia de la Plaza, interceptaron un colectivo de larga distancia de la empresa “La Termal”, en el marco de un operativo de control de transporte de pasajeros, motocicletas e identificación de personas.

El olfato clave de “Sacha”

Con la colaboración de la División Drogas Interior de Sáenz Peña y la División Canes, se procedió al control de los pasajeros y sus pertenencias. Durante la inspección, el can antinarcóticos “Sacha” realizó una marcación pasiva sobre una mochila de color gris, indicando la presencia de sustancias prohibidas.

El propietario del equipaje, un ciudadano de 30 años, admitió además que poseía estupefacientes entre sus prendas de vestir.

Secuestro y actuaciones judiciales

Ante testigos, se constató que el hombre transportaba un envoltorio de gran tamaño (tipo bochón) con sustancia vegetal. El personal especializado realizó la prueba de campo, arrojando resultado positivo para Cannabis Sativa (marihuana), con un peso total de 108,7 gramos. Asimismo, se secuestró la suma de $5.000 en efectivo.

La Fiscalía Antidrogas N° 2 de Resistencia dispuso el secuestro de la droga y la aprehensión del sujeto por supuesta infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes.

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