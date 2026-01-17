MILEI CANTO AMOR SALVAJE CON EL CHAQUEÑO PALAVECINO EN JESUS MARIA

Después de criticar los festivales populares por el gasto que significa organizarlos, el mandatario estuvo presente en el famoso festival cordobés pero no lo sólo lo hizo en calidad de oyente, sino que se animó a subir al escenario para entonar estrofas de «Amor Salvaje» junto al Chaqueño Palavecino.

Milei viajó junto al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El presidente visitó así una provincia que fue clave en su victoria electoral. «Gracias por venir a estas fiestas criollas, donde hay tanta gente hermosa», lo recibió el cantor salteño desde las tablas.

Antes del momento musical, el jefe de Estado tomó el micrófono para brindar un breve discurso enfocado en la gratitud hacia el pueblo cordobés y la defensa de las tradiciones. «Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba que me ayudó a ser presidente», enfatizó Milei, desatando el aplauso de los presentes. Y agregó: «Por eso no quería faltar. Por sobre todas las cosas quiero dales las gracias».

Asimismo, destacó la importancia cultural del evento: «Nos hace quedar bien en todo el mundo, por el respeto y valor de nuestras tradiciones».

El clímax de la visita ocurrió cuando Milei, desde la platea, le hizo un pedido especial al artista: «Chaqueño, ¿te puedo pedir un tema en honor al amor que siento por Córdoba? Amor salvaje».