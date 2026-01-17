MILEI CANTO AMOR SALVAJE CON EL CHAQUEÑO PALAVECINO EN JESUS MARIA
Javier Milei cantó «Amor Salvaje» con el Chaqueño Palavecino en el Festival de Jesús María
El presidente estuvo en Córdoba y participó de la edición 60° del evento folklórico.
Después de criticar los festivales populares por el gasto que significa organizarlos, el mandatario estuvo presente en el famoso festival cordobés pero no lo sólo lo hizo en calidad de oyente, sino que se animó a subir al escenario para entonar estrofas de «Amor Salvaje» junto al Chaqueño Palavecino.
Asimismo, destacó la importancia cultural del evento: «Nos hace quedar bien en todo el mundo, por el respeto y valor de nuestras tradiciones».
Finalmente, el líder libertario cantó el estribillo y el puente del clásico del folclore, recibiendo el visto bueno del Chaqueño: «¡Bien! Aprobado».__IP__
Con esta visita, Milei se convirtió en el tercer presidente en ejercicio en asistir al festival, siguiendo los pasos de Néstor Kirchner (2004) y Mauricio Macri (2017).