TRAS UNA DENUNCIA ANONIMA DETUVIERON A DOS PERSONAS CON COCAINA EN RESISTENCIA

Un operativo realizado el viernes por la tarde por la Dirección Antinarcóticos en la ciudad de Resistencia culminó con la detención de dos personas y el secuestro de cocaína, en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia anónima.

La investigación comenzó tras el ingreso de información a través de la línea directa de denuncias de la Dirección Antinarcóticos, lo que motivó la intervención del personal de las Divisiones Inteligencia Drogas y Operación La Leonesa. A partir de ello, se desplegaron tareas de vigilancia y seguimiento en inmediaciones de la calle Fortín Rivadavia, donde un domicilio permanecía bajo observación.

Cerca de las 14:30, los efectivos detectaron a dos personas que salían del inmueble a bordo de una motocicleta de 110 cc. Tras un breve seguimiento, ambos fueron interceptados a pocos metros del lugar.

Al ser identificados, se constató que se trataba de una mujer de 40 años y un joven de 22. Durante la requisa, el personal policial halló un envoltorio plástico de color amarillo que contenía 51 gramos de cocaína.

Ante el hallazgo, tomó intervención la Fiscalía Federal, que autorizó el allanamiento inmediato del domicilio del cual habían salido los sospechosos. En el lugar, se secuestró un teléfono celular y varios retazos de bolsas de polietileno de color amarillo, coincidentes con el material utilizado para el fraccionamiento de la sustancia incautada.

Por disposición de la fiscalía interviniente, ambos involucrados fueron notificados de su situación legal y quedaron aprehendidos por una presunta infracción a la Ley Nacional N° 23.737 de Estupefacientes.

Desde la Dirección Antinarcóticos remarcaron la importancia de la participación ciudadana mediante denuncias anónimas, destacando que este tipo de aportes resulta clave para el inicio y desarrollo exitoso de las investigaciones contra el narcotráfico.