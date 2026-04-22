EL ESPINILLO NECESITA DE TODOS: LANZAN CAMPAÑA SOLIDARIA URGENTE TRAS EL TEMPORAL HISTÓRICO

Luego del fuerte temporal que azotó a El Espinillo y dejó 320 milímetros de lluvia caída, provocando anegamientos, complicaciones en viviendas y serios daños en distintos sectores de la localidad, el municipio lanzó una movida solidaria urgente para asistir a las familias más afectadas.

Ante la magnitud de la emergencia climática, se solicita la colaboración de vecinos, instituciones, comercios y toda la comunidad chaqueña con elementos de primera necesidad y también con aportes económicos que permitan dar respuestas rápidas a quienes hoy atraviesan una situación crítica.

Qué se necesita con urgencia: Se reciben donaciones de: • Alimentos no perecederos • Agua mineral • Ropa y calzado para niños y adultos • Colchones y frazadas • Productos de limpieza • Lavandina y desinfectantes • Pañales

Punto de Encuentro: Las donaciones serán recibidas en calle French N° 723, de la ciudad de Resistencia.

Desde el municipio informaron que quienes deseen ayudar también podrán realizar aportes económicos a la Cuenta Corriente de la Municipalidad de El Espinillo: N° de cuenta 0001800000013706 CUIT 30-71214301-7 CBU 3110018001000000137064 Alias: FDO.SOLIDARIO.ESPI26 Los fondos que serán destinados de manera directa a la asistencia de las familias damnificadas.

Contar con recursos económicos en este momento resulta fundamental para la compra inmediata de alimentos, agua potable, medicamentos, materiales de limpieza, combustible para operativos, reparación de bombas de desagote, traslados y otros insumos urgentes que muchas veces no pueden esperar la llegada de donaciones materiales.

Además, permitirá asistir especialmente a los sectores más vulnerables, adultos mayores, familias con niños pequeños y vecinos que perdieron gran parte de sus pertenencias por el ingreso del agua.

Cómo colaborar Las donaciones podrán acercarse a los puntos de recepción habilitados por el municipio y entidades colaboradoras. En las próximas horas también se informarán los datos oficiales de la cuenta bancaria para quienes quieran transferir dinero desde cualquier punto de la provincia o del país.

Un pueblo golpeado que busca salir adelante El Espinillo atraviesa horas complejas tras una de las lluvias más intensas registradas en la zona.

Muchas familias perdieron pertenencias, sufrieron el ingreso de agua en sus hogares y necesitan acompañamiento inmediato. En momentos así, la solidaridad vuelve a ser el puente más importante entre quienes necesitan y quienes pueden tender una mano. “Hoy más que nunca necesitamos estar unidos como comunidad. Cada aporte cuenta y llegará a quienes más lo necesitan”, expresaron desde el municipio

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