LO ATRAPARON CON UNA CONSOLA DE DUDOSA PROCEDENCIA

Los agentes iniciaron una investigación actuada y hallaron a su dueño.

Cerca del mediodía, en unas recorridas de rutina, el personal de la Comisaría Tercera de Barranqueras demoró a un hombre de 35 años con una consola de audio de dudosa procedencia en el barrio 110 Viviendas. El ciudadano no pudo determinar de dónde sacó el bien y los agentes lo incautaron iniciando así una investigación actuada para determinar quien sería su legítimo dueño.

Se trataba de una consola de audio Mackie Mix8 compacta, en su caja y varios cables. Al pasar un rato, un hombre de 32 años se acercó hacia la comisaría a denunciar la sustracción del mismo bien, el cual se le fue devuelto de inmediato. La causa pasó a caratularse como “supuesto encubrimiento agravado”.

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