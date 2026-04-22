ALARMA MUNDIAL: LAMINE YAMAL SALIÓ LESIONADO Y ESPAÑA REZA A 50 DÍAS DEL MUNDIAL 2026
La joya del Barcelona marcó un gol de penal ante Celta de Vigo, pero inmediatamente pidió el cambio con gestos de desconsuelo.
A falta de apenas 50 días para que la pelota ruede en el Mundial 2026, una de las estrellas más rutilantes del planeta encendió todas las alarmas. Lamine Yamal, el jugador del Barcelona y la gran esperanza de la Selección de España, debió abandonar el campo de juego entre lágrimas durante el encuentro frente al Celta de Vigo, dejando una imagen que recorre el mundo y llena de incertidumbre a Luis de la Fuente.
Alarma mundial: Lamine Yamal salió lesionado y España reza a 50 días del Mundial 2026
Tras sufrir una infracción dentro del área, el propio Yamal se hizo cargo de la ejecución y puso el 1-0 parcial para el equipo de Hansi Flick. Sin embargo, no hubo festejo. Apenas la pelota tocó la red, el joven se arrojó al césped y se tomó el rostro con un profundo dolor. Automáticamente, el cuerpo técnico blaugrana dispuso el ingreso de Roony Bardghji, mientras el murmullo de preocupación se apoderaba de los hinchas presentes.
Aunque todavía resta el parte médico oficial que confirme el alcance de la lesión, los gestos del futbolista sugieren una afección física de consideración. La imagen de Yamal retirándose con dificultades es un golpe directo al mentón para España, que ya proyectaba al juvenil como el eje central de su ataque para la cita mundialista. Para el seleccionador Luis de la Fuente, perder a su jugador más desequilibrante a tan poco tiempo del debut sería un contratiempo difícil de digerir.
En las próximas horas, será sometido a estudios médicos exhaustivos para determinar si se trata de una dolencia muscular menor o de una lesión que requiera un tiempo de recuperación prolongado. En Barcelona y en toda España, la cuenta regresiva para el Mundial se vive ahora con una mezcla de ansiedad y temor, esperando que la joven estrella pueda cumplir el sueño de disputar la Copa del Mundo.