HORROR EN BRASIL: UNA JOVEN PRENDIÓ FUEGO A UNA CAJERA DE SUPERMERCADO PORQUE «HABLÓ» CON SU NOVIO
La víctima tenía 24 años y murió tras varios días internada con quemaduras graves y la agresora, de 18, fue detenida luego de permanecer prófuga una semana.
Una joven de 18 años fue detenida en Brasil acusada de asesinar a una cajera de supermercado tras rociarla con alcohol y prenderla fuego dentro de su lugar de trabajo. El ataque, que quedó registrado por cámaras de seguridad, habría estado motivado por celos.
El hecho ocurrió el 11 de abril en el estado de Minas Gerais y tuvo como víctima a Íris Cândida, de 24 años, quien trabajaba en una pequeña mercería. Según la reconstrucción del caso, la agresora ingresó al local, tomó un frasco de alcohol, lo abrió y lo arrojó sobre la joven que se encontraba en la caja, para luego iniciar el fuego con un encendedor.
Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran que la joven había estado previamente en el comercio y que regresó minutos más tarde para concretar la agresión, lo que refuerza la hipótesis de una acción premeditada. De acuerdo con la investigación, el detonante habría sido una conversación entre la víctima y el novio de la acusada.
Tras el ataque, la víctima fue trasladada de urgencia a un centro de salud con quemaduras en cerca del 40% de su cuerpo. Permaneció internada durante nueve días, pero finalmente falleció el 19 de abril debido a la gravedad de las heridas.
Luego de cometer el crimen, la joven escapó del lugar y permaneció prófuga durante más de una semana. Su recorrido también quedó parcialmente registrado por cámaras de seguridad, donde se la observa alejándose con la botella de alcohol en uno de los bolsillos.
Finalmente, fue detenida por la Policía Militar en la localidad de Delfinópolis, donde se ocultaba en una vivienda abandonada en una zona rural. Su captura se produjo el mismo día en que familiares, amigos y vecinos despidieron a la víctima, en una ceremonia atravesada por el dolor y el reclamo de justicia.
El caso generó conmoción en la comunidad local por la violencia del ataque y por el trasfondo del hecho, que expone cómo un conflicto personal escaló hasta convertirse en un crimen de extrema gravedad.