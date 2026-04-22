HORROR EN BRASIL: UNA JOVEN PRENDIÓ FUEGO A UNA CAJERA DE SUPERMERCADO PORQUE «HABLÓ» CON SU NOVIO

Finalmente, fue detenida por la Policía Militar en la localidad de Delfinópolis, donde se ocultaba en una vivienda abandonada en una zona rural. Su captura se produjo el mismo día en que familiares, amigos y vecinos despidieron a la víctima, en una ceremonia atravesada por el dolor y el reclamo de justicia.

El caso generó conmoción en la comunidad local por la violencia del ataque y por el trasfondo del hecho, que expone cómo un conflicto personal escaló hasta convertirse en un crimen de extrema gravedad.