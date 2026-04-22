CRISIS TOTAL EN LONDRES: TOTTENHAM BUSCA PSICÓLOGO POR LINKEDIN PARA EVITAR EL DESCENSO
Los Spurs se encuentran en zona roja y, ante la falta de respuestas futbolísticas, apelaron a una insólita búsqueda laboral en redes sociales. El pedido de De Zerbi y el fixture de terror que le queda.
El fútbol inglés no sale de su asombro ante la desesperada medida que tomó el Tottenham Hotspur en medio de una de las crisis más profundas de su historia reciente. Ubicado en el puesto 18 de la tabla y en plena zona de descenso, el club donde milita el defensor argentino Cristian «Cuti» Romero —actualmente fuera de las canchas por lesión— publicó una llamativa oferta de trabajo en la red social profesional LinkedIn.
Bajo el cargo de «Psicólogo de Rendimiento», la institución busca un profesional que pueda generar un shock anímico inmediato en un plantel que parece haber tocado fondo desde lo emocional y no encuentra respuestas futbolísticas.
Desesperada búsqueda de psicólogo para Tottenham
La búsqueda no es un hecho aislado, sino que responde a un diagnóstico crudo que realizó el entrenador italiano Roberto De Zerbi tras el empate 2 a 2 frente al Brighton el último fin de semana. El técnico fue tajante al declarar que sus jugadores están sufriendo demasiado y que el principal obstáculo hoy no es táctico, sino puramente mental. De Zerbi reconoció que es muy fácil pensar en negativo en este contexto y que necesita ayudar a sus dirigidos a cambiar la mentalidad de manera urgente para afrontar el tramo final del campeonato sin que la presión los termine de hundir.
La propuesta laboral publicada en la web describe un rol de «alto impacto» para trabajar codo a codo con el primer equipo masculino en el centro de entrenamiento de Hotspur Way. El club busca a un profesional destacado, capaz de generar confianza con jugadores de élite y de implementar apoyo psicológico basado en evidencia científica. El objetivo es construir una «cultura de rendimiento» en tiempo récord, algo que los Spurs necesitan con desesperación para intentar sumar los puntos necesarios que les permitan mantener la categoría en la Premier League.
El panorama deportivo es, cuanto menos, alarmante. Con solo cinco fechas por delante y apenas 31 unidades, el margen de error para el equipo de Londres desapareció por completo. Tal como habías consultado, este es el cronograma de partidos que determinará si el Tottenham logra la hazaña de la permanencia:
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vs. Wolverhampton Wanderers (V): El primer gran desafío ante un rival que ya perdió la categoría y no juega por nada.
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vs. Aston Villa (V): Un duelo durísimo ante el equipo del Dibu Martínez, que pelea en la parte alta de la tabla.
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vs. Chelsea (V): El derbi londinense frente al equipo de Enzo Fernández y Alejandro Garnacho.
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vs. Leeds United (L): Una final anticipada contra un rival directo en la lucha por no descender.
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vs. Everton (L): El cierre del torneo en casa, posiblemente con la permanencia en juego hasta el último minuto.
La lucha por la supervivencia está al rojo vivo. Mientras el Tottenham intenta reordenarse psicológicamente, mira de reojo lo que hacen sus competidores directos: el West Ham cosecha 33 puntos, el Nottingham Forest tiene 36 y el Leeds suma 39. En un contexto donde la tabla arde, los Spurs apuestan a que un cambio de mentalidad desde el consultorio sea la llave para no acompañar al Wolverhampton en la pérdida de la categoría al final de esta temporada 2026.