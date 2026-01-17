FIESTA DEL CHAMAME: GRILLA DE ESTE SABADO

La lluvia puso a prueba la paciencia, pero no pudo con el chamamé. Tras una jornada inaugural marcada por intensas precipitaciones que mantuvieron en vilo a artistas y público, anoche finalmente se encendieron las luces del anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola y arrancó la primera noche de la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé, 21ª del Mercosur y 5ª Celebración Mundial.

Este sábado 17 se vive la segunda de un total de diez lunas chamameceras que volverán a convertir a Corrientes en capital cultural del verano.

Con inicio a las 21 y el escenario Osvaldo Sosa Cordero como epicentro, la edición 2026 se presenta bajo el lema «Refugio de Nuestra Identidad», una consigna que atraviesa tanto la propuesta artística como la renovación estética del festival.

¿Cuánto cuestan las entradas?

Las entradas continúan a la venta de manera online a través de la plataforma weepas y de forma presencial en el Teatro Oficial Juan de Vera, de 9 a 21. Además, desde este viernes están habilitadas las boleterías del Anfiteatro a partir de las 19.

Valores y modalidades disponibles:

Entrada promocional: $7.000 más service charge. Válida con ingreso al predio hasta las 21.30.

Entrada general: $9.000 más service charge. Sin límite de horario de ingreso.

Jubilados (IPS y PAMI): 20% de descuento presentando carnet.

Menores: abonan entrada a partir de los 12 años.

Personas con discapacidad: ingreso gratuito con CUD y DNI.

Mucho más que música

El festival se vive también fuera del escenario. El predio del Cocomarola ofrece una sólida propuesta gastronómica a cargo de Cocineros del Iberá, con platos típicos de la región, además de una feria de emprendedores. A esto se suman stands turísticos de distintas provincias que acompañan el evento y refuerzan su perfil federal.

Quienes no puedan asistir de manera presencial podrán seguir cada noche a través de una cobertura integral. La Fiesta, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, se transmite por la TV Pública, canales locales y plataformas digitales a través del canal oficial del Gobierno de Corrientes, y vía Corrientes Play: corrientesplay.ar.

Grilla de este sábado 17 de enero

Por orden alfabético:

Belén Belcastro y Luis Moulin

Benjamín y Joaquín Morales

Chamameceras

Che Roga

Coqui Ortiz

Coro de los Pomberitos Cantores

Damián Ayala

Espuelas de Plata

Gente de Ley

Humberto Yule / Mauricio Brito (Brasil)

Javier Sá

José Álvarez Grupo

Juan Manuel Mora

Los Núñez

Manuel Cruz y su Cuarteto Estampa Correntina

Nahuel Pennisi

Purahéi Soul (Paraguay)

Santiago «Bocha» Sheridan

Susy de Pompert