MILEI VIAJA A PARAGUAY A FIRMAR EL ACUERDO MERCOSUR-UNION EUROPEA Y LUEGO PARTE DE DAVOS

El presidente Javier Milei viajará este sábado a Asunción, Paraguay, para participar de la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, en el marco de la asunción de ese país en la presidencia pro témpore del bloque regional. Tras la cumbre, la delegación oficial continuará su gira con destino a Suiza, donde el mandatario expondrá en el Foro Económico Mundial de Davos.

La comitiva argentina partirá a las 9 de la mañana rumbo al país vecino. Para el Gobierno, la firma del tratado constituye un paso estratégico en su política de apertura económica, con impacto directo en el impulso de las exportaciones y la atracción de inversiones externas.

El acuerdo había sido anunciado en 2019, pero su concreción se demoró durante años debido a reparos planteados por distintos países europeos. El pasado 9 de enero, el Consejo Europeo autorizó finalmente a la Unión Europea a avanzar con la firma, lo que destrabó un proceso que llevaba más de dos décadas de negociaciones.

Desde la Casa Rosada destacan que el convenio permitirá ampliar el acceso de los productos del Mercosur al mercado europeo y fijar reglas previsibles para el comercio bilateral. En el plano político, la presencia de Milei en Asunción también busca expresar respaldo al presidente paraguayo Santiago Peña, quien asumirá formalmente la presidencia pro témpore del bloque en un contexto de debate sobre el futuro y la orientación del Mercosur.

Tras su paso por Paraguay, el domingo la delegación presidencial volará a Suiza para participar del Foro Económico Mundial, que se desarrollará entre el 19 y el 23 de enero. Allí, Milei volverá a exponer su visión sobre el libre comercio, la desregulación y el rol del Estado ante líderes políticos y empresarios de todo el mundo.

En el Gobierno nacional, la firma del acuerdo fue leída como un «triunfo diplomático». El canciller Pablo Quirno sostuvo que «la Argentina liderada por el presidente Javier Milei decide competir, producir y crecer con reglas claras y en libertad», y remarcó que la Unión Europea eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones argentinas, además de otorgar acceso preferencial a otro 7,5%.

Según datos oficiales, el tratado beneficiará al 99% de las exportaciones agrícolas del Mercosur. El ex presidente Mauricio Macri, quien impulsó el acuerdo durante su gestión, también celebró el avance y afirmó que se abre «una etapa inmejorable para la región».

Pese a la firma, el acuerdo aún deberá ser ratificado por los parlamentos de los países que integran ambos bloques. En ese marco, el Gobierno argentino aguarda la definición formal del Mercosur antes de avanzar con su tratamiento en el Congreso nacional.