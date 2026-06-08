Victoria Villarruel se diferenció de Javier Milei y envió dos coronas al velorio de Indio Solari

El adiós al Indio Solari igualó en concurrencia a los de Diego Maradona, Juan Domingo Perón y Néstor Kirchner

La histórica despedida de Indio Solari logró convocar a un millón de personas, una cifra verdaderamente impactante que iguala a las mayores movilizaciones del país. Este suceso multitudinario y sin precedentes para la música posiciona su velatorio entre los eventos populares más masivos de la rica historia argentina.

Al analizar los grandes hitos de asistencia masiva, el reciente funeral del mítico artista de rock logró emparejar los números de las máximas figuras políticas y deportivas de nuestra cultura. Según los registros, tanto Juan Domingo Perón (con 5 días de luto), como Diego Maradona (3 días) y el expresidente Néstor Kirchner (3 días) alcanzaron también la impresionante marca de 1.0 millón de asistentes durante sus respectivas ceremonias de despedida.

Por otro lado, quien lidera esta emocionante nómina histórica de manera indiscutida es Eva Perón. En aquella trágica ocasión, el inmenso dolor de sus seguidores decantó en 16 jornadas ininterrumpidas de duelo y una convocatoria récord que alcanzó los 3.0 millones de asistentes, coronándose en soledad como la despedida pública más imponente de todos los tiempos en el país.