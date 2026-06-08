El hermano de Ronald Araújo apuntó contra Marcelo Bielsa: «Gracias por lesionar jugadores»

Araújo arrastra una lesión en el gemelo que le impide trabajar a la par de sus compañeros desde hace aproximadamente una semana. Lo que inicialmente parecía una simple contractura terminó siendo una molestia más compleja que obligó a modificar la planificación prevista.

El defensor dejó Montevideo durante el fin de semana, permaneció apenas 24 horas en Barcelona para realizar el tratamiento y tiene previsto regresar a Uruguay antes de viajar junto al plantel rumbo a Playa del Carmen, la base elegida por la Celeste durante el torneo. Todo el operativo contó con la aprobación del cuerpo técnico, que considera fundamental contar con el futbolista en las mejores condiciones posibles para afrontar la competencia.

Por ahora, su presencia en el encuentro frente a Arabia Saudita, programado para el 15 de junio, permanece en duda. Sin embargo, las estimaciones médicas son optimistas respecto de su recuperación para los compromisos posteriores. Después del debut, Uruguay enfrentará a Cabo Verde el 21 de junio y cerrará la fase de grupos frente a España el 26 de junio, en un partido que podría resultar decisivo para las aspiraciones de clasificación.