ANSES: CÓMO SABER SI TE CORRESPONDE COBRAR LAS BECAS PROGRESAR EN JUNIO 2026

Este dato suele ser seguido de cerca por los beneficiarios, ya que permite conocer si existe un movimiento relacionado con las Becas Progresar antes de la confirmación oficial de los pagos.

De todos modos, la presencia de esa referencia en la Certificación Negativa no implica por sí sola la acreditación inmediata del dinero. Por ese motivo, los estudiantes también deben consultar los canales oficiales de Progresar, Capital Humano y ANSES para verificar fechas de cobro, estados de solicitud y cualquier novedad vinculada al beneficio.

Cuánto paga Progresar en 2026

Las Becas Progresar otorgan en 2026 un monto mensual de $35.000 para los estudiantes que cumplen con los requisitos del programa. De ese total, se abona mensualmente el 80%, equivalente a $28.000, mientras que los $7.000 restantes quedan retenidos hasta la acreditación correspondiente.

De todos modos, los beneficiarios deben consultar los canales oficiales de Progresar, Capital Humano y ANSES para confirmar el cobro. La aparición de una liquidación en la Certificación Negativa puede ser un indicio del trámite, pero no reemplaza las comunicaciones oficiales sobre fechas de pago y acreditaciones.