ANSES: CÓMO SABER SI TE CORRESPONDE COBRAR LAS BECAS PROGRESAR EN JUNIO 2026
La ANSES actualizó la Certificación Negativa e incorporó datos que permiten comprobar si una persona registra pagos o liquidaciones de las Becas Progresar.
La ANSES incorporó una nueva referencia en la Certificación Negativa que permite a los beneficiarios de las Becas Progresar verificar si cuentan con una liquidación registrada en el sistema. Por eso, miles de estudiantes comenzaron a consultar su situación.
La expectativa crece entre quienes esperan la acreditación de los pagos correspondientes a los primeros meses del año. Una de las formas de comprobar el estado del trámite es revisar la Certificación Negativa de ANSES del período abril-junio de 2026.
Si figura la leyenda «Registra Liquidaciones de PROGRESAR», significa que existe una liquidación asociada a las Becas Progresar.
Cómo consultar si tenés una liquidación de Progresar
Los interesados en saber si tienen una liquidación vinculada a las Becas Progresar pueden realizar una consulta a través de la Certificación Negativa de ANSES. Para ello, deben ingresar al servicio, seleccionar el período comprendido entre mayo y junio de 2026 y generar el comprobante correspondiente con sus datos personales.
Una vez obtenido el documento, es necesario revisar el detalle de la información que figura en el certificado. Si aparece la leyenda «Registra Liquidaciones de PROGRESAR», significa que el sistema de ANSES detectó una liquidación asociada al programa educativo.
Este dato suele ser seguido de cerca por los beneficiarios, ya que permite conocer si existe un movimiento relacionado con las Becas Progresar antes de la confirmación oficial de los pagos.
De todos modos, la presencia de esa referencia en la Certificación Negativa no implica por sí sola la acreditación inmediata del dinero. Por ese motivo, los estudiantes también deben consultar los canales oficiales de Progresar, Capital Humano y ANSES para verificar fechas de cobro, estados de solicitud y cualquier novedad vinculada al beneficio.
Cuánto paga Progresar en 2026
Las Becas Progresar otorgan en 2026 un monto mensual de $35.000 para los estudiantes que cumplen con los requisitos del programa. De ese total, se abona mensualmente el 80%, equivalente a $28.000, mientras que los $7.000 restantes quedan retenidos hasta la acreditación correspondiente.
De todos modos, los beneficiarios deben consultar los canales oficiales de Progresar, Capital Humano y ANSES para confirmar el cobro. La aparición de una liquidación en la Certificación Negativa puede ser un indicio del trámite, pero no reemplaza las comunicaciones oficiales sobre fechas de pago y acreditaciones.