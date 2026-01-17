INSSSEP ACLARO PORQUE ALGUNOS AFILIADOS DOCENTES APARECIAN INACTIVOS

El Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (Insssep) aclara a los afiliados docentes que, debido a una actualización del sistema de afiliaciones, algunos beneficiarios pudieron figurar de manera momentánea como inactivos.

Desde el organismo comunica que el Área de Sistemas ya solucionó el inconveniente, restableciendo con normalidad el estado de las afiliaciones y garantizando el acceso a las prestaciones correspondientes.

Insssep aclara que esta situación fue transitoria y que en ningún caso implicó la pérdida de derechos ni la interrupción de servicios para los afiliados afectados.

Ante cualquier consulta adicional, se recomienda a los afiliados docentes comunicarse por los canales habituales de atención, donde recibirán la orientación correspondiente.

Para conocer tu afiliación hace click en https://consultas.insssep.gob.ar/Afiliados/