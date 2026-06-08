FIRMA DE ACUERDO INTERNACIONAL: LA PROVINCIA FORTALECE SUS POLÍTICAS SANITARIAS JUNTO A LA OPS

Esta tarde, el gobernador Leandro Zdero encabezó la firma del Acuerdo Marco de Cooperación Técnica entre el Gobierno del Chaco y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), un instrumento que permitirá fortalecer las políticas sanitarias provinciales mediante acciones conjuntas orientadas a garantizar una atención más eficiente, equitativa y de calidad para toda la población.

La rúbrica se realizó en Casa de Gobierno y contó con la participación del ministro de Salud, Sergio Rodríguez; la representante de la OPS en Argentina, Eva Jané Llopis; la especialista en Gestión de Programas y Alianzas de la OPS, Cecilia Marzoa; el asesor de Sistemas y Servicios de Salud, Cristóbal Cuadrado; además de autoridades provinciales del área sanitaria. El acuerdo tiene como objetivo consolidar la alianza estratégica entre ambas instituciones, estableciendo las bases jurídicas, operativas y técnicas que orientarán las acciones de cooperación durante los próximos años, en el marco de la Estrategia de Cooperación de País 2024-2028.

Asimismo, permitirá dar continuidad y sostenibilidad a una agenda de trabajo conjunta que busca fortalecer el sistema sanitario chaqueño, garantizando el acceso universal a la salud, la equidad en la atención y una mayor capacidad de respuesta ante los desafíos sanitarios actuales y futuros.

Entre los principales ejes de acción se destacan el fortalecimiento de la rectoría y gobernanza del sistema de salud; la mejora de los sistemas de información y la toma de decisiones basadas en evidencia; la ampliación del acceso a servicios integrales y de calidad en todo el territorio provincial; y la reducción de desigualdades en materia sanitaria. Además, el convenio contempla el desarrollo de estrategias para la prevención y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles, la promoción de la salud mental, el abordaje de los determinantes sociales de la salud y la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos.

Otro de los aspectos centrales será el fortalecimiento de las capacidades de preparación y respuesta ante emergencias sanitarias, mediante la mejora de los sistemas de vigilancia epidemiológica, la incorporación de tecnologías, la capacitación continua de los equipos de salud y la promoción de comunidades más resilientes. El Chaco seguirá trabajando de manera articulada con organismos internacionales para consolidar un sistema de salud más moderno, inclusivo y preparado para responder a las necesidades de todos los chaqueños.

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