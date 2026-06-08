UN TERREMOTO DE MAGNITUD 6,1 SACUDIÓ LA COSTA OESTE DE CUBA Y PROVOCÓ EVACUACIONES EN LA HABANA

El movimiento telúrico con epicentro en la provincia de Pinar del Río no provocó daños estructurales ni víctimas fatales. Las vibraciones del sismo alcanzaron también las costas de Florida y México.

El sismo motivó la evacuación preventiva de cientos de personas en La Habana.

Un fuerte terremoto de magnitud 6,1 sacudió este lunes la costa occidental de Cuba, con epicentro a unos 100 kilómetros de la localidad de Mantua, en la provincia de Pinar del Río. El sismo se produjo por un movimiento a 10 kilómetros de profundidad bajo el mar y motivó la evacuación preventiva de cientos de personas en La Habana.

El fenómeno natural duró cerca de 30 segundos y se sintió con intensidad en toda la región occidental de la isla. Las autoridades gubernamentales confirmaron a través de comunicados oficiales su saldo inicial: «No se reportan, hasta el momento, daños materiales ni víctimas».

Los habitantes de la capital abandonaron sus viviendas y lugares de trabajo como medida de precaución ante las deficiencias edilicias locales.

Las repercusiones internacionales y los antecedentes sísmicos alertan a la región Más allá del territorio cubano, el temblor alcanzó distintos puntos del sur de Estados Unidos y de la costa caribeña mexicana. En el estado de Florida, los residentes de Miami y Orlando reportaron movimientos perceptibles, en tanto los parques temáticos activaron sus procedimientos preventivos de rutina.

En paralelo, los habitantes de Cancún y otras localidades costeras de México también sintieron oscilaciones leves a causa del fenómeno originado en el mar Caribe. Ante estos reportes, los organismos de protección civil de ambos países iniciaron tareas de monitoreo y descartaron cualquier afectación relevante.

Los especialistas del sistema sismológico nacional recuerdan la existencia de un historial de eventos de magnitud en el occidente cubano, pese a la mayor frecuencia de actividad en la falla de Oriente. Los registros recientes incluyen temblores cercanos a los 6,0 grados en 2020 y 2021, episodios con evacuaciones temporales pero sin consecuencias destructivas para la isla.

Relacionado