GRAL. SAN MARTÍN: INCLUIR SALUD GARANTIZA LA DIÁLISIS Y DESMIENTE VERSIONES MALINTENCIONADAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El coordinador del Programa, Iván Kaluk, aclaró que “la prestación está garantizada y se pusieron en marcha todos los procedimientos necesarios para que ningún paciente quede sin su atención”, llevando tranquilidad a las familias y desmintiendo versiones que no corresponden con la realidad.

Desde el Programa Incluir Salud se ratifica de manera categórica que la atención y la prestación de diálisis para todos los pacientes están plenamente garantizadas, sin interrupciones y con los mecanismos administrativos y sanitarios ya activados.

En ese sentido, Kaluk lamentó las declaraciones irresponsables y desafortunadas que buscan instalar un escenario de conflicto inexistente. “La salud de la gente es lo que realmente importa. Lo único que se pretende con este tipo de manifestaciones es generar caos y preocupación, y eso no es así”, remarcó.

Desde Incluir Salud se trabaja todos los días, atendiendo cada demanda y resolviendo situaciones concretas, tal como se hace de manera permanente. “Estamos dando respuestas y garantizando la atención como corresponde y como siempre se hizo”, sostuvo el coordinador.

Finalmente, desde el Programa se reiteró el compromiso con los pacientes y se pidió responsabilidad, especialmente cuando se trata de temas tan sensibles como la salud.