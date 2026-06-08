EL TREN 25 DE MAYO SE ENCUENTRA EN GENERAL PINEDO Y BRINDA ATENCIÓN INTEGRAL HASTA EL 12 DE JUNIO

En un trabajo articulado del Gobierno provincial con el Ministerio de Capital Humano de Nación, el Tren Sanitario “25 de Mayo” se encuentra esta semana en General Pinedo para acercar servicios esenciales y atención integral a la comunidad.

La propuesta permanecerá en la localidad hasta este viernes 12 de junio, ofreciendo múltiples prestaciones destinadas a mejorar el acceso de los vecinos a la salud y a distintos trámites y gestiones. Durante su estadía, el operativo atenderá diariamente de 9 a 17 horas, brindando consultas médicas, vacunación y asistencia para la realización de diversos trámites administrativos, en un trabajo coordinado entre organismos provinciales y nacionales.

La iniciativa tiene como objetivo acercar soluciones concretas a las comunidades del interior provincial, facilitando el acceso a servicios fundamentales y promoviendo la atención preventiva de la salud.

Desde la organización recomendaron a los vecinos concurrir con tiempo para facilitar la organización del operativo y garantizar una atención ágil y ordenada para todos los asistentes.

Con esta nueva parada en General Pinedo, el Tren Sanitario “25 de Mayo” continúa su recorrido por el territorio chaqueño, fortaleciendo la presencia del Estado y acercando respuestas a las necesidades de la comunidad.

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