El Loco Abreu sorprendió en un juego viral y solo reconoció una selección por encima de Uruguay

El fragmento de la entrevista comenzó a circular rápidamente en redes sociales y generó miles de comentarios entre hinchas uruguayos y fanáticos del fútbol de distintos países. Muchos usuarios destacaron la confianza y el orgullo con el que Abreu defendió la historia de la selección uruguaya, mientras que otros debatieron sobre la decisión de ubicar a Brasil por encima de potencias como Argentina, Francia o Alemania.