«VAYAN A LABURAR»: LA PROVOCACIÓN DE LUIS MAJUL PARA DESACREDITAR LA HISTÓRICA DESPEDIDA A INDIO SOLARI

La polémica frase de Luis Majul sobre los seguidores de Indio Solari y el repudio en redes sociales

Lejos de analizar el impacto sociológico del acontecimiento o respetar el duelo de los seguidores, el conductor eligió el camino de la provocación barata al ver las imágenes de las más de 90 cuadras de fila.

«Vayan a laburar muchachos. Qué suerte tienen. Yo me equivoqué de laburo parece», lanzó Majul al aire de manera despectiva.

La frase, cargada de prejuicios y con el claro intento de estigmatizar a quienes acampaban o esperaban bajo la lluvia para despedir a su ídolo, no tardó en viralizarse en las redes sociales, donde cosechó un enérgico y generalizado rechazo por parte del público y de diversos sectores de la cultura.

Un operativo impecable frente al prejuicio mediático

La chicana del periodista choca de frente con la realidad de lo que se vivió en las calles de Avellaneda. La histórica despedida pública, centralizada en el Polideportivo Municipal José María Gatica de Villa Domínico, se desarrolló bajo un operativo civil y sanitario impecable coordinado de forma conjunta por el gobierno de Axel Kicillof y el intendente local, Jorge Ferraresi.

A pesar de los vaticinios alarmistas y las críticas malintencionadas de ciertos sectores de la prensa, la jornada maratónica —que albergó a más de un millón de personas— no registró un solo disturbio, demostrando que la «comunidad organizada» y la mística ricotera estuvieron a la altura de un adiós histórico, dejando en ridículo los intentos de censura estética y moral de comunicadores como Majul.