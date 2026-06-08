BARRANQUERAS INTENTÓ ADUEÑARSE DE UN TELÉFONO CELULAR Y TERMINÓ DETENIDO

Intervino el personal de Investigaciones Complejas y mediante las cámaras lograron identificar y capturar al supuesto autor.

Hoy, alrededor de las 13:00, personal de la División Delitos Contra la Propiedad intervino en un procedimiento realizado en la intersección de avenida España y calle Toledo, en la ciudad de Barranqueras.

La causa se originó tras la sustracción de un teléfono celular ocurrida ayer cerca de las 15 en una cancha de fútbol 5 de Resistencia. A partir de la denuncia y del análisis de las cámaras de seguridad, los investigadores lograron identificar al presunto autor y establecer los lugares que frecuentaba.

Con esa información, los efectivos realizaron recorridas preventivas por la zona portuaria y lograron interceptar al sospechoso en avenida España y calle Toledo. Durante el procedimiento, constataron que tenía en su poder el teléfono denunciado como sustraído, por lo que procedieron a su secuestro.

Finalmente, la magistratura interviniente dispuso la aprehensión del hombre de 45 años en la causa por “Supuesto Robo”, mientras que el teléfono recuperado será restituido a su legítimo propietario.

Relacionado