ARCA: la herramienta que los monotributistas deberán utilizar para facturar con más facilidad

Sin embargo, ARCA establece un límite para su uso: la herramienta no puede emplearse en operaciones superiores a $500.000. En esos casos, los contribuyentes deben utilizar otros sistemas de facturación habilitados por el organismo.

Los beneficios para los monotributistas

La mayor fortaleza de Facturador es la facilidad con la que permite emitir comprobantes electrónicos. La herramienta de ARCA fue desarrollada para que los monotributistas puedan realizar su facturación diaria de forma rápida, sin configuraciones complejas ni trámites adicionales.

Además, el sistema ofrece la posibilidad de compartir los comprobantes por correo electrónico o aplicaciones de mensajería. Esta función agiliza la entrega de la documentación a los clientes y contribuye a reducir el uso de impresiones en papel.

La plataforma forma parte de la estrategia de digitalización impulsada por ARCA para simplificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. En un contexto donde cada vez más gestiones se realizan desde el celular, esta alternativa les brinda a los monotributistas una manera práctica de gestionar su facturación electrónica con mayor comodidad y organización.