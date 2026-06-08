ARCA: LA HERRAMIENTA QUE LOS MONOTRIBUTISTAS DEBERÁN UTILIZAR PARA FACTURAR CON MÁS FACILIDAD
Con una herramienta digital accesible desde cualquier dispositivo, ARCA les permite a los monotributistas emitir comprobantes electrónicos de manera rápida y sencilla.
ARCA pone a disposición de los monotributistas una herramienta digital llamada Facturador, que permite emitir comprobantes electrónicos de manera rápida desde el celular o la computadora. El sistema está disponible para todos los contribuyentes adheridos al Monotributo, incluidos los monotributistas sociales.
La plataforma busca simplificar la facturación electrónica de trabajadores independientes, prestadores de servicios y pequeños comercios, facilitando la gestión diaria sin necesidad de utilizar programas complejos.
Una herramienta pensada para el día a día
La herramienta Facturador de ARCA se destaca por su simpleza. Los contribuyentes solo deben ingresar con CUIT y clave fiscal, completar los datos de la operación y emitir el comprobante electrónico. Además, permite mantener la sesión activa durante varias horas para agilizar la facturación diaria.
Otro de sus beneficios es la compatibilidad con distintos dispositivos. Los monotributistas pueden acceder desde celulares, tablets o computadoras y realizar su facturación electrónica desde cualquier lugar con conexión a internet, una ventaja clave para quienes trabajan fuera de una oficina o local comercial.
Qué comprobantes se pueden emitir
A través de Facturador, los monotributistas pueden emitir tickets, comprobantes electrónicos tipo C y notas de crédito, además de consultar, descargar y revisar el historial de documentos generados. Esto facilita la organización de la documentación fiscal y la gestión cotidiana de la facturación electrónica.
Sin embargo, ARCA establece un límite para su uso: la herramienta no puede emplearse en operaciones superiores a $500.000. En esos casos, los contribuyentes deben utilizar otros sistemas de facturación habilitados por el organismo.
Los beneficios para los monotributistas
La mayor fortaleza de Facturador es la facilidad con la que permite emitir comprobantes electrónicos. La herramienta de ARCA fue desarrollada para que los monotributistas puedan realizar su facturación diaria de forma rápida, sin configuraciones complejas ni trámites adicionales.
Además, el sistema ofrece la posibilidad de compartir los comprobantes por correo electrónico o aplicaciones de mensajería. Esta función agiliza la entrega de la documentación a los clientes y contribuye a reducir el uso de impresiones en papel.
La plataforma forma parte de la estrategia de digitalización impulsada por ARCA para simplificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. En un contexto donde cada vez más gestiones se realizan desde el celular, esta alternativa les brinda a los monotributistas una manera práctica de gestionar su facturación electrónica con mayor comodidad y organización.