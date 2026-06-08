SAENZ PEÑA EFECTIVOS DEMORARON A DOS JOVENES Y RECUPERARON ELEMENTOS SUSTRAIDOS DE UNA FARMACIA

Los sospechosos fueron interceptados por personal del Grupo Motorizado durante un operativo de prevención. Llevaban ocultas entre sus prendas lociones que habían sido sustraídas de un comercio. Uno de ellos es menor de edad.

Personal del Cuerpo de Operaciones Motorizadas, esclarecieron un supuesto hurto ocurrido en una farmacia de Presidencia Roque Sáenz Peña, tras interceptar a dos jóvenes que transportaban mercadería presuntamente sustraída y cuya procedencia no pudieron justificar.

El procedimiento se realizó hoy, pasadas las 13, en calle 14 entre 5 y 7, mientras efectivos realizaban recorridas preventivas. Los agentes, observaron a dos jóvenes de 16 y 19 años y al identificarlos encontraron entre sus prendas de vestir, tres cajas selladas de loción para afeitarse que no pudieron acreditar su origen.

Posteriormente, los efectivos realizaron averiguaciones que permitieron establecer que los elementos habrían sido sustraídos de una conocida farmacia ubicada en calle 12 esquina 9.

En el lugar, los efectivos se entrevistaron con el encargado del comercio, quien confirmó el faltante de los productos. Además, tras revisar las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, se observó a los dos jóvenes ingresar al local, sacar los elementos y retirarse sin pagar.

Se dispuso la conducción de ambos involucrados y el secuestro formal de los elementos recuperados.

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