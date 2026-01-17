DESARROLLO HUMANO REFUERZA LA ASISTENCIA A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, despliega un operativo integral de relevamiento y asistencia en distintos barrios del área metropolitana, con el objetivo de atender las demandas más urgentes de las familias afectadas por las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas.

El ministro Diego Gutiérrez, junto a equipos técnicos y agentes territoriales del organismo, recorrió zonas del Gran Resistencia para evaluar de manera directa la situación de los vecinos y coordinar una respuesta inmediata ante los daños ocasionados por el temporal. Durante las recorridas, se relevaron las principales necesidades vinculadas a anegamientos, pérdidas materiales y requerimientos de asistencia social. “Estamos presentes en el territorio, acompañando a las familias que más lo necesitan y relevando cada situación para dar una respuesta ordenada y eficiente”, expresó el ministro Gutiérrez. En ese sentido, remarcó que el trabajo se realiza de manera articulada con otros organismos provinciales y municipios, priorizando los casos de mayor vulnerabilidad.

El funcionario explicó que el relevamiento permite organizar la asistencia de forma planificada, garantizando la entrega de ayuda según las necesidades detectadas en cada barrio. “No se trata solo de asistir, sino de hacerlo con responsabilidad, asegurando que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan”, señaló.

Gutiérrez también indicó que estas acciones continuarán durante los próximos días tanto en el Gran Resistencia como en otros puntos de la provincia que resultaron afectados por las lluvias. “Seguimos de cerca la evolución del tiempo en las próximas horas y estamos preparados para reforzar los operativos si la situación climática lo requiere”, afirmó.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano destacaron que el objetivo central es brindar contención y acompañamiento a las familias, garantizando una respuesta rápida ante la emergencia, sin descuidar el seguimiento de cada caso hasta que la situación se normalice.