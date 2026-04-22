Río de Janeiro: detuvieron a un argentino de 67 años por el delito de injuria racial

La primera en llegar la caja fue Samara Rodrigues de Lima, una repartidora de 23 años que intentaba ganar tiempo para poder hacer los pedidos sin que la app la castigara por la tardanza.

Mientras Samara esperaba a que la cajera abriera se paró detrás suyo Haile, con sus propias compras y una impaciencia que lo hizo increpar a la trabajadora del supermercado.

La actitud de Haile hizo que Samara se solidarizara con la cajera y le dijera al hombre que llevaban 10 minutos esperando porque estaba abriendo recién, pero él le contestó con un gesto que claramente reflejaba su racismo.

Cuando Samara retrucó que no tenía por qué obedecerle, el hombre la llamó «negra puta», por si no era clara la confirmación de que el racismo venía con una cuota de misoginia.

El sitio G1, de Brasil, reportó que otro argentino que estaba en la cola del supermercado fue quien llamó a los oficiales de la Policía de Río de Janeiro que estaban en la calle ordenando el tránsito.

Los oficiales retiraron a Haile del comercio y lo llevaron a la 12a. Delegacía de Copacabana.

El hombre está imputado por «injuria racial», el mismo delito que cometió en enero de este año la abogada santiagueña Agostina Páez cuando se peleó con el staff de un bar en Río de Janeiro.

La diferencia es que la abogada estuvo detenida con prisión domiciliaria en calidad de turista mientras que Haile ya es residente oficial de Brasil así que está detenido en la cárcel común en Benfica.