Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Acassuso vs. Gimnasia de La Plata

El ganador del encuentro se medirá en la próxima instancia con quien se imponga en el duelo entre San Lorenzo y Riestra. Con estilos diferentes y necesidades propias, ambos equipos protagonizarán un duelo atractivo en Caseros.

Formaciones de Acassuso vs. Gimnasia de La Plata por la Copa Argentina 2026

Acassuso: Cesar Atamañuk; Juan Ponce de León o Santiago Borges, Franco Cortés, Bruno Dordoni, Nicolás Stepanovich; Ramiro Reynoso, Nahuel Petillo, David de Stefano, Patricio Pérez; David Escalante, Martín Schlotthauer. DT: Ángel Darío Lema .

Cesar Atamañuk; Juan Ponce de León o Santiago Borges, Franco Cortés, Bruno Dordoni, Nicolás Stepanovich; Ramiro Reynoso, Nahuel Petillo, David de Stefano, Patricio Pérez; David Escalante, Martín Schlotthauer. . Gimnasia: Nelson Insfran; Bautista Barros Schelotto, Germán Conti, Enzo Martínez, Matías Melluso; Mateo Seoane, Lucas Castro, Ignacio Fernández; Juan José Pérez, Marcelo Torres y Franco Torres. DT: Ariel Pereyra.

Cómo ver en vivo Acassuso vs. Gimnasia de La Plata

La televisación estará a cargo de TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.