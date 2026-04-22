PELOTA LIBRE POR CELULAR: CÓMO VER EN VIVO ACASSUSO VS. GIMNASIA DE LA PLATA
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Acassuso vs. Gimnasia de La Plata por la Copa Argentina 2026.
En el marco de los 16avos de final de la Copa Argentina, Acassuso y Gimnasia de La Plata se verán las caras este miércoles desde las 19 en el Estadio Ciudad de Caseros. El cruce pondrá frente a frente a dos equipos con recorridos recientes dispares, aunque con la ilusión intacta de seguir avanzando en una competencia que suele ofrecer sorpresas.
El conjunto de San Isidro llega con el envión anímico que significó haber protagonizado uno de los grandes golpes de la fase anterior. En Rafaela, y con una formación alternativa, logró imponerse por 2-0 frente a Newell’s gracias a los tantos de Martín Schlotthauer y Nahuel Petillo. En efecto, atraviesa una racha negativa en su torneo doméstico, donde acumula cuatro partidos sin victorias, producto de tres caídas y un empate. Esa seguidilla lo dejó en la duodécima posición de la Zona A con apenas 10 puntos.
Por el lado del Lobo, el panorama es diferente. El platense llega en un momento de recuperación futbolística tras haber atravesado un período complejo que incluyó la derrota como local ante Huracán por 3-0, resultado que derivó en la salida de Fernando Zaniratto. Desde entonces, el equipo experimentó una clara mejoría que se tradujo en tres triunfos consecutivos entre el torneo local y la Copa Argentina.
Viene de superar a Camioneros en la instancia anterior de esta competencia y, en el Apertura, consiguió victorias importantes frente a Sarmiento y Estudiantes de Río Cuarto. Estos resultados lo ubicaron en la octava posición con 20 unidades, hoy en zona de clasificación a los playoffs.
El ganador del encuentro se medirá en la próxima instancia con quien se imponga en el duelo entre San Lorenzo y Riestra. Con estilos diferentes y necesidades propias, ambos equipos protagonizarán un duelo atractivo en Caseros.
Formaciones de Acassuso vs. Gimnasia de La Plata por la Copa Argentina 2026
- Acassuso: Cesar Atamañuk; Juan Ponce de León o Santiago Borges, Franco Cortés, Bruno Dordoni, Nicolás Stepanovich; Ramiro Reynoso, Nahuel Petillo, David de Stefano, Patricio Pérez; David Escalante, Martín Schlotthauer. DT: Ángel Darío Lema.
- Gimnasia: Nelson Insfran; Bautista Barros Schelotto, Germán Conti, Enzo Martínez, Matías Melluso; Mateo Seoane, Lucas Castro, Ignacio Fernández; Juan José Pérez, Marcelo Torres y Franco Torres. DT: Ariel Pereyra.
Cómo ver en vivo Acassuso vs. Gimnasia de La Plata
La televisación estará a cargo de TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.