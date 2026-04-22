COLOMBIA CANCELÓ LA TOTALIDAD DE SU OBLIGACIÓN CON EL FMI: «NO TENEMOS MÁS DEUDA»
El presidente Gustavo Petro aseguró que así «Colombia deja de estar sujeta a condiciones onerosas». El país al FMI debía 5,3 mil millones de dólares.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este miércoles que avanzó en la cancelación de la deuda que el país mantenía con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que de esta manera «Colombia deja de estar sujeta a condiciones onerosas».
La deuda que Colombia mantenía con el FMI ascendía a 5,3 mil millones de pesos y su cancelación abre una nueva etapa de autonomía en la estrategia económica nacional. Es que la medida tiene un impacto directo en la independencia con la que se conducirán las discusiones técnicas con el FMI ya sin condicionamientos derivados de acuerdos de financiamiento.
La confirmación oficial fue informada este miércoles por el ministro de Hacienda colombiano, Germán Ávila, en el marco de su presentación en el Foro de Política Monetaria. “No tenemos deuda con el FMI” aseguró y remarcó que no existen planes de utilizar instrumentos similares de crédito en el corto plazo.
La línea de crédito flexible que había tomado con el FMI fue empleada únicamente en el contexto de la pandemia de Covid-19, durante la gestión de Iván Duque, con el objetivo de garantizar recursos inmediatos para la adquisición de vacunas y la continuidad de los programas sociales y económicos implementados como respuesta a la emergencia.
El presidente Petro confirmó a través de sus cuentas en las redes sociales que la deuda heredada fue cancelada en su totalidad. A la par, señaló que ahora sin este compromiso con el FMI Colombia tendrá más margen de acción de cara al futuro.
“Se ha pagado la totalidad de la deuda con el FMI, generada en el gobierno Duque y pagada en muy corto plazo. Eso significa que Colombia deja de estar sujeta a las condiciones onerosas que el FMI impone a países deudores (sic)”, aseguró.
El mandatario colombiano salió además al cruce de quienes calificaron la medida como “un derroche” los recursos invertidos por su administración para saldar la deuda y señaló que la decisión busca responder a la obligación constitucional de su cargo.
“Le dicen que el pago que hacemos de las deudas de Duque son derroche del gasto. Es una de las grandes mentiras de la oposición y su prensa”, señaló.
Y explicó que el crédito en cuestión corresponde a la línea de crédito flexible otorgada por el FMI por un monto cercano a los 5 mil millones de dólares. “Los USD $5.000 millones aparecen en los tres presupuestos que hicimos como gasto”, indicó.
“El próximo año ya no tendrá que pagarse más está deuda, ya lo hicimos y liberamos a Colombia del FMI. Duque y Restrepo jamás debieron tomar esta deuda y peor, porque la gasto en subsidios para los más ricos de Colombia o se tumbaron el dinero los dueños de las EPS privadas”, concluyó Petro.