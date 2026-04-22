UN HOMBRE MURIO TRAS UNA DESCARGA ELECTRICA

Un hombre de 42 años falleció este martes por la noche, tras sufrir una descarga eléctrica en el paraje El Retiro, jurisdicción de Miraflores.

Según informaron fuentes policiales, el episodio se registró a última hora del martes, cuando efectivos de la comisaría local acudieron al lugar, tras ser alertados sobre una persona electrocutada. Al arribar, encontraron a la víctima tendida en el suelo.

De acuerdo al testimonio de un familiar presente en el sitio, la víctima, identificada como Hugo Augusto Sánchez, se encontraba realizando tareas domésticas vinculadas al cambio de focos y reparación de cableado eléctrico, cuando se produjo el fatal accidente.

Minutos después, personal del hospital local confirmó el fallecimiento.

La causa fue caratulada como «supuesta muerte por electrocución» e interviene la Fiscalía de Investigación Penal N° 2 de Juan José Castelli, a cargo del fiscal Gerónimo Agustín Roggero, quien dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la correspondiente autopsia.

En el lugar trabajó personal del Gabinete Científico, mientras que el traslado fue realizado por una unidad tanatológica de Bomberos. Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho.