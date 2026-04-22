CONTROLARON TALLERES DE MOTOS Y LABRARON MULTAS POR FALTA DE HABILITACION

Personal del Departamento Operaciones Estratégicas Lince, a través de la División Registro y Control de Talleres, llevó adelante el pasado lunes 20 de abril, una serie de inspecciones en tres talleres dedicados a motovehículos en la ciudad de Resistencia.

Los procedimientos se realizaron entre las 16 y las 19 horas, con intervención de personal municipal, en el marco de controles de documentación habilitante, libros de registro y procedencia de rodados y autopartes. Para ello, utilizaron distintas aplicaciones, como «SiGeBi» y «D.R.N.P.A».

Control en talleres de motos.

Como resultado, se controlaron 46 motocicletas, 39 motores y 8 chasis. En los tres establecimientos inspeccionados se labraron actas por falta de habilitación comercial.

No obstante, tras la revisión correspondiente, los rodados y piezas verificadas no presentaron impedimentos legales.