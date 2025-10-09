RESISTENCIA: INTENTARON ESCAPAR DE UN CONTROL Y FUERON DETENIDOS CON UN ARMA DE FUEGO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La División Patrulla Preventiva los interceptó esta madrugada cuando circulaban en motocicleta con una pistola 9 mm.



El hecho ocurrió alrededor de las 03:00, cuando efectivos de la División Patrulla Preventiva realizaban recorridas por calle Colón y Leandro N. Alem, en Resistencia, y observaron a dos hombres a bordo de una motocicleta blanca tipo 110 cc que, al notar la presencia policial, aceleraron su marcha intentando evadir el control.

Ante esta situación, los agentes realizaron un seguimiento controlado, dándoles la voz de “Alto, Policía”. Los sujetos intentaron escapar, pero fueron interceptados y demorados a pocos metros.

Fueron identificados como dos hombres de 33 y 27 años, ambos domiciliados en Barranqueras. Durante el procedimiento, los uniformados encontraron en poder del acompañante un arma de fuego tipo pistola, marca Browning calibre 9 mm, con numeración limada y un cargador con 13 cartuchos del mismo calibre.

Asimismo, se procedió al secuestro del arma y de la motocicleta Honda Wave 110 cc color blanco, sin dominio colocado y en regular estado de conservación.

Finalmente, los detenidos y los elementos incautados fueron trasladados a la Comisaría Tercera Metropolitana, por razones de jurisdicción, donde se continúan con las actuaciones correspondientes.

Relacionado