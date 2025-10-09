PUERTO TIROL: TERMINÓ DETENIDO POR SUSTRAER UN CELULAR

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El procedimiento se realizó en el marco del Operativo Lince y permitió recuperar el teléfono sustraído a una vecina de la zona rural.



Anoche, personal de la Comisaría de Puerto Tirol llevó adelante un operativo sobre la Ruta Nacional N° 16, kilómetro 28, en la zona rural del Cruce Viejo, en el marco del Operativo Lince, logrando la aprehensión de un hombre de 35 años acusado de sustraer un teléfono celular del interior de una vivienda.

Mientras se desarrollaba el dispositivo de seguridad “Operativo Lince”, una mujer de 31 años informó que durante la mañana un conocido ingresó a su domicilio y se llevó un celular marca Redmi modelo A5 color celeste, hecho que fue advertido por una vecina.

Tras la denuncia y la obtención de las características del sospechoso, los uniformados realizaron un rastrillaje por la zona del Cruce Viejo, que culminó con la detención del implicado. Además, al consultar sus antecedentes en el sistema SI.GE.BI., se constató que poseía un pedido de captura activo emitido por el Juzgado de Paz y Faltas de Puerto Tirol, en una causa anterior por infracción al Código de Faltas Provincial (Ley 850-J).

Intervino el Equipo Fiscal N° 14, que dispuso la notificación de aprehensión y demás diligencias de rigor. En tanto, el Juzgado de Paz y Faltas de Puerto Tirol ordenó que también se lo notifique del reporte de captura vigente.

