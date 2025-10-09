LOS PRIMEROS HINCHAS SE ACERCAN A LA BOMBONERA PARA DARLE EL ÚLTIMO ADIÓS A MIGUEL ÁNGEL RUSSO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El histórico DT de Boca será velado en el hall central del estadio. Los fanáticos podrán rendirle homenaje.
Miguel Ángel Russo, el entrenador que marcó una era en Boca Juniors, tendrá su velatorio en el lugar donde vivió tantas alegrías y conquistas. La Bombonera abrirá sus puertas para que miles de hinchas, exjugadores y figuras del deporte puedan darle el último adiós a un hombre que dejó huella en la historia xeneize.
Desde temprano, se espera una multitud en las inmediaciones de Brandsen 805, con banderas, camisetas y lágrimas para despedir a un DT que supo conquistar títulos y corazones.
Las puertas se abrirán de 10 a 22 desde este jueves. Luego, el viernes se extenderá el velatorio de 10 a 12.