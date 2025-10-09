Jue. Oct 9th, 2025

LOS PRIMEROS HINCHAS SE ACERCAN A LA BOMBONERA PARA DARLE EL ÚLTIMO ADIÓS A MIGUEL ÁNGEL RUSSO

By Redaccion 33 minutos ago

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El histórico DT de Boca será velado en el hall central del estadio. Los fanáticos podrán rendirle homenaje.

  • Miguel Ángel Russo, el entrenador que marcó una era en Boca Juniors, tendrá su velatorio en el lugar donde vivió tantas alegrías y conquistas. La Bombonera abrirá sus puertas para que miles de hinchas, exjugadores y figuras del deporte puedan darle el último adiós a un hombre que dejó huella en la historia xeneize.
  • Desde temprano, se espera una multitud en las inmediaciones de Brandsen 805, con banderas, camisetas y lágrimas para despedir a un DT que supo conquistar títulos y corazones.
  • Las puertas se abrirán de 10 a 22 desde este jueves. Luego, el viernes se extenderá el velatorio de 10 a 12.

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com