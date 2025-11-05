RESISTENCIA INTENTABAN ROBAR UNA RUEDA DE AUXILIO, PERO FUERON DEMORADOS
Efectivos de la División Delitos Contra la Propiedad demoraron a dos hombres que intentaban sustraer una rueda de auxilio.
Cerca de las 11:30 horas, el personal observó a un sujeto que se encontraba debajo de una camioneta Ford Ranger intentando quitar la rueda de auxilio. Al advertir la presencia policial, el hombre huyó junto a otro a bordo de una Ford Ecosport.
Tras una breve persecución, el vehículo fue interceptado y los sospechosos fueron demorados. En su poder se secuestraron un corta candado, varillas utilizadas para desmontar ruedas de auxilio de distintos modelos de camionetas, y el vehículo Ford Ecosport en el que se desplazaban.
Finalmente por disposición del equipo fiscal en turno, ambos fueron notificados en la causa por “Supuesto Robo en Grado de Tentativa”, quedando a disposición de la justicia.