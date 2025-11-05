BARRANQUERAS FUE APREHENDIDO TRAS ROBAR ELEMENTOS DE UNA VIVIENDA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Entre los objetos recuperados se encuentran un filtro de agua, un hierro de 80 cm y dos botellas de cerveza.

A media mañana, efectivos de la Comisaría Segunda de Barranqueras intervinieron en un hecho de supuesto robo, ocurrido en una vivienda ubicada sobre calle Miguel Cané al 300 aproximadamente.

Según la denuncia del propietario, alrededor de las 05, una persona ingresó a su domicilio y fue sorprendida mientras intentaba sustraer un filtro de agua de una pileta. Al ser descubierto, el sospechoso agredió al dueño de casa con objetos contundentes para escapar, aunque fue rápidamente reducido y retenido en el lugar.

Minutos más tarde, el personal policial llegó hasta la vivienda, procediendo a la aprehensión del sospechoso de 36 años, domiciliado en la ciudad de Resistencia. Durante el procedimiento se secuestraron el filtro de agua sustraído, dos tubos de PVC, un hierro de 80 centímetros y botellas de cerveza que el implicado llevaba consigo.

El detenido fue trasladado para su atención médica y examen legal, donde se constató una herida ocasionada al caer entre escombros durante su intento de fuga.

La Fiscalía de turno N° 3 dispuso que el hombre permanezca aprehendido en el marco de la causa por supuesto robo.

