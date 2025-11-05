LA SEMANA PRÓXIMA SE REALIZARÁ LA 5° SUBASTA DE VEHÍCULOS DEL ESTADO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Será el viernes 14 en el CEF de Resistencia y los días previos, serán exhibidos los 36 vehículos en los galpones de La Mística, en Av. Sabín al 1600.

El Gobierno provincial realizará la 5° Subasta de Vehículos en desuso del Estado, el próximo viernes 14 de noviembre en instalaciones del Centro de Educación Física N° 1 de Resistencia (avenida Lavalle 700), desde las 8 Hs. Así lo anunció esta mañana en rueda de prensa la Secretaria General de la Gobernación, Carolina Meiriño, quién además hizo extensiva la invitación a todos los interesados. La entrada será libre y gratuita y será la última subasta del año.

“Queremos convocar a todos los interesados para adquirir estos vehículos que estaban fuera de uso, cuya recaudación reinvertiremos en la gente porque se trata de plata de los chaqueños que vuelve a los chaqueños”, subrayó la funcionaria. Y recordó que con lo recaudado en subastas anteriores se adquirieron más de 2.000 ventiladores industriales para escuelas y se refaccionará el Centro de Salud de Villa Río Negro.

Previo a la Subasta, se realizará una exhibición de los vehículos para que los interesados puedan observar el estado de los mismos y acceder a información derivada de los peritajes realizados a cada unidad móvil. La misma se llevará a cabo los días 11 y 12 de noviembre, de 9 a 12, y jueves 13, de 9 a 17, en los galpones de La Mística (a la altura de avenida Sabin al 1.600). En esta ocasión se subastarán 36 vehículos: 20 camionetas pick up, 9 autos sedan, 4 ambulancias, 1 ómnibus y 2 furgones. “Se trata de un proceso que lleva tiempo porque hay que poner en condiciones los vehículos, algunos recuperados de la corrupción de gestiones anteriores y otros que quedaron fuera de servicio por el propio uso”, comentó Meiriño y añadió que el promedio de recaudación por subasta es de 200 millones de pesos. *Los interesados en participar deberán concurrir con su DNI.

