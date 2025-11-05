INTENSO TRABAJO DE SECHEEP TRAS EL TEMPORAL EN HERMOSO CAMPO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Reforzando la presencia de cuadrillas, Secheep intensificó los trabajos operativos en Hermoso Campo y zonas aledañas, en donde una tormenta de gran intensidad (con fuertes vientos, granizos y descargas eléctricas) causó serios daños a la infraestructura eléctrica.

El temporal, que se inició pasada las 22 del martes 4, tuvo un alto impacto sobre las líneas eléctricas que abastecen a Hermoso Campo, provocando caída de postes y corte de cables conductores tanto en la red de media tensión como en las líneas de baja tensión de la localidad.

Tras ello, operarios de Secheep del propio distrito y cuadrillas de Gerencia zonal intervinieron llevando a cabo tareas para erradicar riesgos de electrocución primero y restablecer y normalizar el suministro eléctrico después.

La reposición del servicio se inició a las 3 de la madrugada del miércoles 5 de noviembre. En forma paulatina y progresiva, se fue restableciendo el suministro en gran parte de la ciudad, continuándose en horas de la siesta en con los trabajos en las redes de baja tensión de los barrios San Jorge, Progreso, Itatí Sur, Matadero y Provincia.

El temporal causó también daños en localidades cercanas, donde las caídas de árboles y ramas sobre líneas, cortaron cables y tumbaron postes.

Asimismo, desde la empresa energética se informó que también se registraron 14 postes caídos en la zona rural del Lote 23 de Enrique Urien.

Ante la situación de emergencia en Hermoso Campo y zonas aledañas, desde SECHEEP se solicita a la comunidad colaboración y paciencia, y se recuerda que, ante cualquier situación de emergencia, deben alejarse de postes caídos y líneas cortadas y contactarse al 0800-7777-589 o al WhatsApp 364-4-377044 o la APP de Secheep; y seguir las sugerencias en las redes sociales de la empresa.

Relacionado