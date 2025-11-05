MACHAGAI DETIENEN A UN JOVEN POR FAENAR UN CABALLO ENFERMO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Efectivos de la división rural de Machagai incautaron unos 50 kilos de carne equina en malas condiciones sanitarias y detuvieron a un joven de 21 años. Y otros dos sospechosos permanecen prófugos.

Un operativo llevado a cabo por la Sección Rural Machagai, dependiente del Departamento de Seguridad Rural y Ambiental, permitió esclarecer un caso de supuesto abigeato ocurrido en una zona rural de la localidad.

La investigación comenzó tras la denuncia de una joven de 22 años, quien alertó que le habían sustraído un animal equino categoría potranco, el cual se encontraba bajo tratamiento médico. Según manifestó, que tres hombres conocidos habrían faenado al animal con intenciones de vender la carne.

Con intervención de la Fiscalía de Delitos Rurales y Ambientales de Machagai, a cargo de la Dra. María Emilia Rudaz, el personal policial procedió a la detención de un hombre de 21 años, y al secuestro de 50 kilos de carne equina, un hacha con restos de cebo y prendas con manchas rojizas similares a sangre.

Durante los allanamientos y entrevistas en la zona, otros familiares de los acusados entregaron voluntariamente bolsas con carne trozada y vísceras, algunas de ellas con barro y contaminante.El médico veterinario policial confirmó que los restos correspondían a un caballo, posiblemente el mismo denunciado como robado.

La Fiscalía dispuso la aprehensión del hombre de 21 años y la búsqueda de los otros dos implicados, quienes permanecen prófugos. La carne fue decomisada debido a su mal estado y potencial riesgo para la salud pública.

Relacionado