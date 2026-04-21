RESISTENCIA IDENTIFICARON AL PRESUNTO AUTOR DEL ROBO DE UNA BICICLETA Y FUE APREHENDIDO

El hecho fue esclarecido hoy cerca del medio día mediante el análisis de cámaras de seguridad.

Alrededor de las 12, efectivos de la Comisaría Duodécima Metropolitana detuvieron a un hombre acusado de sustraer una bicicleta desde el patio delantero de una vivienda ubicada sobre calle Remedios de Escalada al 1200 aproximadamente.

La denuncia fue radicada por un joven de 19 años, quien manifestó que había dejado su bicicleta estacionada en el domicilio de su pareja y, al salir horas más tarde, constató que personas desconocidas habían ingresado al lugar y se la llevaron.

Al revisar las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda, el damnificado logró reconocer al presunto autor del hecho, quien habría ingresado al patio tras abrir las rejas sin provocar daños y luego sustrajo el rodado.

Con intervención de la fiscalía en turno, se dispuso la aprehensión del sospechoso, medida que fue concretada posteriormente por personal policial.

Asimismo, continúan las tareas investigativas para lograr el recupero de la bicicleta sustraída.

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